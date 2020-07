A Lucca il 28 luglio al via il tour estivo di Eye Contact Experiment che attraverserà tutto il centro-sud Italia per terminare a Bologna il 21 agosto.

Si tratta di un momento di ritrovo aperto a tutti, in cui condividere un minuto (simbolico) di contatto visivo in silenzio, per conoscersi nella profondità, andando oltre la superficialità cui siamo abituati.

Si tratta di un’esperienza unica di comunicazione emozionale e non verbale, che potrà avvenire con sconosciuti, così come con persone che conosciamo bene. Lo scambio di contatto visivo crea uno spazio di silenzio, di ascolto e presenza, più unico che raro nella nostra quotidianità. Con ogni persona che ci troviamo davanti arrivano emozioni, pensieri e sensazioni diversi, e la durata dello scambio può variare a discrezione delle due persone in gioco. Si tratta quindi di un evento nella massima libertà espressiva.

Love Connection Revolution è una community in cui riconoscersi, vedersi ed esprimersi, senza giudizio. Uno spazio di condivisione, dove crescere insieme, accompagnarsi e supportarsi. Un movimento fatto da tutte le persone che vivono e credono nei valori di amore, rispetto, unità, vulnerabilità e compassione, e sono pronte a co-creare una nuova realtà. Un progetto concreto che ha l’intenzione di promuovere iniziative di amore e consapevolezza in Italia.

Cosa portare all’evento? Ognuno porterà un telo (e/o cuscino, se necessario), o una sedia ripiegabile, e altrettanto materiale da porre di fronte a sé per accogliere i passanti. L’esperimento si può fare anche in piedi. Le regole sul distanziamento verranno rispettate e chi vorrà potrà portare la mascherina.

L’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/768007747340550/