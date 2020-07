Massarosa, no all’acqua potabile per lavare auto o riempire piscine

Il Comune di Massarosa, con una ordinanza del sindaco, limita l’utilizzo dell’acqua potabile. L’utilizzo improprio della risorsa idrica infatti, oltre a recare un danno in termini di disponibilità, va contro le misure di tutela generale dell’ambiente e della risorsa idrica.

Fino al prossimo 30 settembre l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comunale sarà dunque possibile per i soli scopi domestici ed è quindi vietato: l’utilizzo dell’acqua potabile per le bagnature del suolo pubblico e privato; il lavaggio degli autoveicoli e motoveicoli; l’irrigazione di orti, giardini, cortili, fondi agricoli etc; il riempimento di piscine private e ogni altro uso diverso da quello domestico.