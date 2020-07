Nuovo parco giochi inclusivo a Lunata, ok al progetto definitivo

La giunta comunale di Capannori ha approvato ieri (21 luglio) il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parco giochi a Lunata nell’area verde situata tra l’ufficio postale ed il parcheggio.

Sarà un parco giochi inclusivo, con giochi cioè adatti anche ai bambini con disabilità, e avrà una pavimentazione anti trauma. Nell’area verde attrezzata sarà creato anche un percorso pedonale di colore blu che richiama il passaggio del Serchio in quella zona dove il fiume faceva una mezza luna dalla quale deriva il nome Lunata.

Il progetto, denominato ‘LunaPark’, prevede un investimento di circa 50mila euro e parteciperà ad un bando regionale per il reperimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

“Vogliamo creare aree verdi attrezzate in ogni frazione del nostro Comune per offrire ai nostri cittadini e, in particolare, alle famiglie la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero all’aperto in zone verdi, belle e curate dove i più piccoli possano anche giocare in sicurezza – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – Il nuovo parco giochi di Lunata rientra in questa progettazione complessiva. Da evidenziare che sarà un parco situato in una zona particolarmente popolata e quindi andrà a soddisfare le esigenze di molti cittadini e che sarà inclusivo per permettere a tutti i bambini di giocare insieme. Ringrazio i consiglieri comunali Silvana Pisani e Franco Antonio Salvoni per il loro impegno nel portare avanti questo progetto”.