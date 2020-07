Nasce il Sentiero degli avi, un nuovo sentiero Cai verso il Monte Coronato.

Un gruppo di amici, diverse associazioni che si uniscono insieme per dare vita ad un progetto. Collaborazione, senso di appartenenza, amore per il proprio territorio. Nessun interesse economico, nessun colore politico. Questi sono gli ingredienti che hanno portato alla nascita lo scorso anno, del primo sentiero Cai completamente inserito nel territorio del Comune di Bagni di Lucca, chiamato Alta Via dei Pastori, sentiero che ha visto nel suo primo anno di vita, migliaia di escursionisti provenienti da tutta Italia ma anche dall’Europa e dall’America, prima che l’emergenza per il Covid-19 fermasse il mondo, visitare e ammirare gli splendidi panorami che offre la cresta del Monte Prato Fiorito.

Sulle ali di questo successo, le associazioni Gruppo Trekking Pegaso, Jurassic Bike e società Ermete Zacconi (con la collaborazione della Pro Loco di Bagni di Lucca e la sezione Cai Roberto Nobili di Castelnuovo Garfagnana), hanno deciso di continuare la loro opera, questa volta però, andando ad occuparsi del monte gemello al Prato Fiorito, il Monte Coronato.

Il nuovo tracciato, chiamato Sentiero degli Avi, sarà un anello di circa 12 chilometri che permetterà, con partenza e arrivo dal paese di Montefegatesi, di raggiungere la vetta del Coronato, attraverso un percorso vario e con notevoli punti di interesse, dove è ben visibile la mano dell’uomo, che in questo caso però, ha sempre mantenuto un grandissimo rispetto per la natura. La dedica agli avi vuole essere un omaggio alle genti che hanno fatto la storia di questi luoghi straordinari.

Anche per questo nuovo progetto il Cai sezione Roberto Nobili di Castelnuovo Garfagnana ha dato pieno appoggio ed è stato di fondamentale importanza per tutta la segnaletica ed identificazione del percorso. Il progetto, presentato al pubblico il 15 febbraio scorso al teatro Ermete Zacconi a Montefegatesi, ha subito un’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19 che ne ha bloccato per qualche mese i lavori, che sono però ripresi a pieno regime con il mese di giugno. Con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, che ha da subito avallato il progetto, e nonostante la chiusura totale delle attività causa pandemia, i ragazzi e le ragazze che si sono adoperate per questa opera, hanno svolto un grandissimo lavoro di squadra che nei mesi di febbraio, e poi da fine maggio ad oggi, ha permesso la completa messa in sicurezza del sentiero e la sua segnatura e picchettatura adeguata.

A partire da questi giorni quindi, è già possibile provare questa nuova elettrizzante escursione che farà fare un piccolo viaggio nel tempo alla riscoperta di luoghi leggendari e panorami mozzafiato. Uno dei luoghi più suggestivi è sicuramente la via dei Vecchi Mulini, un zona davvero particolare dove il tempo sembra essersi fermato, in cui l’acqua e il torrente Volania faranno trascorrere attimi davvero indimenticabili.

Sabato 8 agosto nella piazza XX settembre di Montefegatesi, alle 17,30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Sentiero degli Avi. Gli organizzatori presenteranno il progetto, sarà scoperta la bacheca con la cartina ufficiale e sarà fatto il tradizionale taglio del nastro. A seguire ci sarà un brindisi e poi, per chi vorrà, la serata continuerà con una cena a cura della società Ermete Zacconi di Montefegatesi (obbligatoria la prenotazione), allietata dalla musica della mitica band Trio Cane feat Duo Impestato. Per l’intera manifestazione saranno garantite le misure di sicurezza anticovid-19 come da protocolli ministeriali.