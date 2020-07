“Devono far certamente riflettere i potenziali deleteri effetti degli assembramenti che si creano nelle calde serate estive versiliesi; senza tralasciare il fatto, che gli schiamazzi possono, giustamente, essere mal sopportati dal turista che viene in vacanza per rilassarsi”.

Così Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega, che sgancia un duro colpo contro la movida versiliese.

Foto 2 di 2



“Uno dei principali problemi della movida – prosegue il Consigliere – è che molto spesso lo spirito emulativo fra giovani e giovanissimi tende a far abbassare la guardia; in sintesi, basta che pochi non indossino la mascherina, che pure i più prudenti del gruppo, per non sentirsi magari esclusi, finiscono per dimenticare le abitudini imposte dalla pandemia, adeguandosi agli altri”.

“Come riferito a suo tempo dai sanitari dell’ospedale Versilia – precisa l’esponente leghista – il predetto malcostune potrebbe, purtroppo, favorire il crearsi di una recrudescenza del virus. Secondo noi ci si potrebbe divertire ugualmente seguendo delle normali regole di buonsenso per salvaguardare la propria ed altrui salute; sinceramente, infine, non sappiamo quanto fare dei test a campione su base volontaria ai frequentatori della movida, possa poi effettivamente risultare un utile deterrente”.