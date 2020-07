Donazione all’Anfass in ricordo di ‘Pippo’ Marchi

Quando non è possibile dare l’ultimo saluto ad un caro amico il dolore è ancora più grande. E così è stato per gli amici e gli ex colleghi della Banca commerciale italiana (ora Intesa San Paolo) quando hanno appreso la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa dell’amico e collega Pierluigi “Pippo” Marchi.

Hanno pensato quindi di indire una raccolta di denaro per ricordare e onorare la figura del loro indimenticabile Pippo. In momenti di distanziamento sociale la tecnologia è venuta incontro al gruppo che grazie ai mezzi di comunicazione è riuscito a raggiungere un bel numero di persone che hanno raccolto quasi 1000 euro.

La scelta dei beneficiari è andata in favore dell’Anfass di Lucca della quale Pierluigi Marchi e la moglie Giovanna Frediani erano sostenitori e per finanziare l’acquisto di un pc portatile e di una stampante da donare ad una famiglia con tre figli che potranno utilizzare lo strumento informatico per le loro lezioni a distanza e “aprire gli occhi e il cervello a questo mondo che cambia” come è stato detto al momento della consegna.

Piccola cerimonia nella sede dell’Anfass di San Pietro a Vico con una rappresentanza dei colleghi e due delle tre figlie della famiglia che ha ricevuto in dono il pc.