UniCredit Foundation: oltre un milione di euro a sostegno dello studio e della ricerca

UniCredit Foundation rilancia i suoi concorsi più prestigiosi rivolti a giovani talenti europei confermando il proprio impegno a sostegno dello studio e della ricerca: 7 concorsi per 24 borse di studio e di ricerca per un ammontare complessivo di circa 800mila euro. A questi si aggiungono le 100 posizioni per stage curriculari che UniCredit Foundation corrisponderà a studenti selezionati dalle varie strutture del gruppo tra luglio e dicembre 2020.

Nonostante il periodo difficile che ha visto la Fondazione impegnata a sostenere numerose iniziative a contrasto della diffusione del Covid-19, contribuendo direttamente con donazioni o favorendo la solidarietà espressa da parte dei dipendenti del gruppo, UniCredit Foundation riprende con rinnovato vigore il sostegno allo studio e alla ricerca nei campi dell’economia e della finanza lanciando diverse iniziative.

Tra queste ci sono due borse di studio Marco Fanno e 2 borse di studio Crivelli Europe rivolte a studenti in economia o finanza che desiderano iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all’estero a partire dall’anno accademico 2021-2022. Si tratta di borse annuali e rinnovabili per un secondo anno. L’importo annuo di ogni borsa ammonta a 32.500 euro (al lordo delle imposte); quattro borse Modigliani Research Grant: i migliori progetti di ricerca in economia e finanza saranno premiati con 10mile euro lordi annui ciascuno, per un periodo di due anni. Obiettivo principale di questa iniziativa è quello di sostenere l’attività di ricerca in Europa, rafforzando la collaborazione tra università; due Foscolo Europe Top-Up fellowship: grazie a questa iniziativa, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, UniCredit Foundation offre due Top-Up fellowship ai due migliori dipartimenti o istituti di ricerca in economia o finanza che partecipano ai PhD job market nell’anno 2020/2021. L’obiettivo di questo concorso è attrarre e trattenere in Europa i migliori giovani economisti che stanno svolgendo la propria attività all’estero. La Fondazione assegnerà ai dipartimenti di ricerca vincitori un contributo annuo di 50mile euro quale integrazione (top-up) alla remunerazione offerta dal dipartimento vincitore al candidato prescelto. La borsa avrà inizio l’1 ottobre 2021 e la sua durata è di tre anni.

L’elenco si completa con il lancio di cinque borse Study Abroad Exchange Programme, quest’anno alla decima edizione, per trascorrere un periodo di studio all’estero, da 3 a 6 mesi, presso qualsiasi università del perimetro UniCredit e con 5 Economics Job Market Best Paper Award per giovani dottorandi e dottorati in economia o finanza che parteciperanno all’European Economics Job Market a Nottingham a dicembre .

Infine, l’avvio della settima edizione dell’International Internship Program. Con questo programma la Fondazione, in collaborazione con UniCredit, offre 100 opportunità a studenti universitari (triennale e master) per svolgere un internship presso una delle sedi UniCredit, nei paesi europei in cui è presente il gruppo. Il periodo di stage, dai 3 ai 6 mesi, potrà iniziare nel periodo luglio-dicembre. I candidati selezionati riceveranno un contributo di 700 mensili per l’intera durata dell’internship.

Maurizio Beretta, presidente di UniCredit Foundation, ha commentato: “Con il lancio di questi bandi, UniCredit Foundation conferma il suo forte impegno a favore dello studio e della ricerca, anche in questi tempi di pandemia. Come sempre, in coerenza con la vocazione della Fondazione ad operare su una dimensione internazionale, i bandi sono rivolti a studenti, ricercatori e dipartimenti dei paesi in cui opera il gruppo. Una allocazione importante di risorse riguarda, anche quest’anno, i bandi destinati a favorire il rientro dei cervelli. UniCredit Foundation rafforza quindi la collaborazione con il mondo accademico italiano e internazionale per valorizzare i migliori talenti di oggi e di domani nell’interesse della società intera.”

Tutti i dettagli si possono trovare sul sito di UniCredit Foundation www.unicreditfoundation.org

