Via ai lavori di ampliamento agli spogliatoi del campo sportivo di Badia Pozzeveri

Approvati i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo di Badia Pozzeveri. Il Comune di Altopascio intende infatti attivare un complesso di interventi volti all’adeguamento delle strutture sportive esistenti sul territorio data la necessità di riprendere le attività all’interno dell’impianto di Badia, interrotte a seguito di un incendio che ha interessato il quadro elettrico generale.

Il Comune di Altopascio ha inoltrato alla Regione Toscana la richiesta di contributo per l’intervento denominato Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento a norma dell’impianto elettrico del campo sportivo della frazione data la necessità di riprendere le attività all’interno dell’impianto. Dalla Regione è stato inviato un contributo pari a 155mila euro.

Successivamente alla domanda di contributo, considerata la necessità urgente di ripristinare i quadri elettrici ed i collegamenti danneggiati dall’incendio, i lavori della sola prima parte della fase 1 dell’intero intervento sono stati avviati.

Il Comune ha richiesto in seguito un nulla osta riguardo alla possibilità di poter variare in parte il progetto come inizialmente concepito: alcune opere inserite sono state ritenute non più necessarie a seguito del ritrovamento di documentazione di conformità, condizione che ha consentito all’Ente di poter valutare l’ipotesi di procedere, all’interno dell’intervento finanziato ed a parità di costo stimato, alla realizzazione di lavori di riqualificazione energetica ed ampliamento degli spogliatoi esistenti.