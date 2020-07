Viaggio nel sistema delle acque di Lucca e della Piana

Si chiama Lucca Operose Acque 1 il primo di una serie di video che l’associazione culturale Lucca Curiosa dedica al sistema delle acque di Lucca e piana. Il link è qui.

Il Condotto pubblico di Lucca è stata per secoli la base dell’economia lucchese, oltre che fonte di quelle acque che caratterizzavano la ricca campagna lucchese. Il pubblico condotto nasceva a monte di Ponte a Moriano deviando parte delle acque del Serchio, modernamente vi si aggiunge anche l’acqua che giunge dalla vicina centrale Enel.

Lungo il tracciato l’acqua veniva utilizzata come fonte di energia per muovere opifici e mulini. All’altezza di Saltocchio il pubblico condotto si biforcava e parte delle acque attraverso il canale nuovo andavano e vanno nel capannorese.

“Tra le tante testimonianze rimaste dell’operosità di queste acque – spiegano da Lucca Curiosa – ci soffermiamo sul Molino di mezzo e sul Casotto che conteneva una ruota idraulica a via dei pasquinetti. Un utilizzo intenso delle acque avvenne anche alla Cucirini Cantoni-Coats che per decenni ha prodotto filati di qualità. Il corso del pubblico condotto prima di entrare in città da un ulteriore contributo a Lucca, alimentando i fossati e i tratti allagati che circondavano le antiche mura rafforzandone le difese. Quindi tra i monumenti che rendono famosa Lucca, sarebbe importante dare il giusto ruolo al pubblico condotto e a tutti i relativi sistemi di sfruttamento e regimazione delle acque”.

Altri video completeranno il percorso da Ponte a Moriano, all’Ozzeri. Altri video ancora saranno dedicati al moderno sfruttamento delle acque.