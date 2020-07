Beni culturali e tecnologie, confermata l’edizione 2020 di Lubec

“Ripartiamo con la cultura, ripartiamo per la cultura”. Così riparte Lubec, Lucca beni culturali, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali, tecnologie e turismo. L’edizione 2020 si terrà l’8 e il 9 ottobre prossimi a Lucca. Il 26 esimo anniversario della manifestazione scandirà il ritorno alla dimensione fisica degli eventi nel settore della cultura, confermando la formula della rassegna nata nel 2005 con sessioni plenarie, dibattiti e 25 appuntamenti dedicati a un pubblico qualificato, nelle sale del Real Collegio.

L’evento punterà l’attenzione sulle potenzialità del welfare culturale di promuovere il benessere individuale e delle comunità, diventando traiettoria primaria di politiche e risorse nell’attuale periodo post-crisi, caratterizzato dalle continue opportunità fornite dall’innovazione digitale. Il convegno di apertura che si terrà dal vivo sarà trasmesso anche in streaming, per favorire la più ampia accessibilità nel rispetto dei protocolli covid19, introdotto e moderato da Gaetano Scognamiglio, presidente della fondazione di ricerca Promo Pa, attiva nel campo della formazione e dei beni culturali e organizzatrice di Lubec.

Alla luce degli obiettivi condivisi dalla comunità internazionale a livello europeo e mondiale, Lubec dedicherà un primo focus dei lavori al tema Next generation Eu e Agenda 2030 per la sostenibilità – Quali prospettive per la cultura nel piano di riforme post Covid-19. Adempiendo alla missione di trait d’union fra tendenze globali e spinte di innovazione provenienti dalle realtà locali, la manifestazione offrirà anche un secondo momento di discussione sul rapporto fra “Cultura e benessere: nuova alleanza per i territori resilienti”.

Diretta anche quest’anno da Francesca Velani, la rassegna prevede un programma di 25 laboratori, workshop, interviste e convegni dedicati alla formazione degli operatori culturali nell’arco dei due giorni. Gli eventi coinvolgeranno attori della pubblica amministrazione, operatori, imprese, professionisti, terzo settore nonché stakeholder da tutta Europa, sia in presenza che online. L’obiettivo sarà favorire la maggior partecipazione possibile a un pubblico interessato a individuare soluzioni, strategie e strumenti a sostegno del sistema turistico-culturale, attraverso politiche, tecnologie e soluzioni innovative. Otto le aree tematiche individuate, in sintonia con le priorità indicate dall’Agenda Europea per la cultura: il rapporto fra pubblico e privato; l’Agenda 2030 e la cultura per favorire la sostenibilità sociale; la valorizzazione del patrimonio culturale per il rilancio del turismo; il rapporto fra cultura e salute; l’innovazione nei musei; la riforma del codice dello spettacolo; il volontariato e la valorizzazione dei beni culturali; la cultura mediterranea come elemento di identità e apertura verso l’altro.

È previsto inoltre un momento per la consegna del riconoscimento Lubec 2020, che verrà conferito a una personalità che si sia distinta nel settore dei beni culturali nel corso dell’anno. Si terrà poi la premiazione del concorso Art bonus 2019-20, in collaborazione con Ales, Arte servizi e lavoro spa, per i progetti finalisti più votati sul portale concorsoartbonus.it. Grazie a Lubec digital technology, la rassegna offrirà uno spazio dedicato all’innovazione digitale proposta da imprese ed enti, per la valorizzazione dei beni culturali e per il marketing territoriale. Partner stabili di Lubec sono il Mibac, la Regione Toscana e gli enti del territorio, oltre a varie imprese e istituzioni. I risultati che ogni anno emergono da Lubec vengono tradotti in proposte, affinché possano essere recepiti nei programmi di sviluppo del Ministero. Per consultare il programma generale e registrarsi agli appuntamenti è possibile visitare il sito www.lubec.it.