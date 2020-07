Dal Gruppo Fipa arriva il nuovo modello Ab Yachts 80

I cantieri navali Gruppo Fipa varano Ab 80, nuovo modello dal design unico del marchio Ab Yachts, il secondo dei cinque previsti per la stagione 2020. Una novità che va ad arricchire la flotta delle “frecce ad idrogetto” del celebre marchio italiano.

Ab 80 è uno yacht di 25,40 metri costruito con tecnologia avanzata, come da prassi dell’iconico brand à carreaux, e caratterizzato da un design unico che conferisce una linea accattivante e sportiva, disegnata e progettata dagli ingegneri del Gruppo Fipa in collaborazione con lo studio toscano Acube Design. L’imbarcazione è stata concepita per l’armatore esigente che desidera condurla in maniera indipendente e si adatta in maniera perfetta ad essere utilizzata sia per una lunga crociera con famiglia a bordo, che come day-boat di lusso dalle massime prestazioni e comfort totale.

Ab 80 è infatti l’oggetto perfetto per chi intende scoprire le bellezze del Mediterraneo e le sue gemme nascoste, ma anche per il businessman che voglia concedersi un break dai numerosi impegni quotidiani e raggiungere in poco più di mezz’ora le spiagge di Bimini da Downtown Miami oppure arrivare a Saint Tropez da Nizza grazie a una velocità massima che tocca quasi i 60 nodi. La carena è una lama tra le onde e garantisce pieno controllo, sicurezza e manovrabilità anche a velocità elevate: un vero must per tutti i modelli Ab Yachts. Sul ponte di coperta, il salone è abbracciato a 360 gradi da luce naturale e permette di unirsi al pozzetto di poppa come se fosse un unico ambiente, grazie all’apertura totale della porta del salone. Lo yacht può ospitare otto persone e due membri dell’equipaggio in quattro cabine totali. Il sistema di propulsione è composto da tre idrogetti Mjp spinti da tre motori diesel Man a 12 cilindri da 2 mila cavalli ciascuno. L’esperienza di guida è diretta, quasi istintiva, e le manette sembrano un’estensione del corpo umano, tanto risultano reattivi i comandi. Gli interni sono realizzati con materiali pregiati e selezionati con cura.

“Il Centro stile del cantiere – spiega il presidente Francesco Guidetti – ha lavorato a stretto contatto con l’armatore per realizzare tutte le richieste e le sue necessità, così come avviene normalmente in ogni progetto che intraprendiamo. I dettagli sono curati e la ricerca del bello passa per scelte funzionali e per mani di artigiani che lavorano su queste imbarcazioni così come gli antenati di queste stesse nostre terre lavoravano il legno e i marmi”.