Irrompono a colpi di insulti nella sede della Lega dopo una riunione

Poco dopo la mezzanotte, alla conclusione di una riunione di coalizione, nella sede della Lega per Salvini Premier a Torre del Lago Puccini, si sono introdotti due giovani, “che hanno iniziato – raccontano gli esponenti del Carrocchio – a pronunciare frasi provocatorie, sfociate in veri e propri insulti nei confronti delle immagini e dei simboli appesi alle pareti del locale, indirizzate al partito in generale e concentrate sulla figura di Matteo Salvini“.

A raccontare l’episodio è la consigliera Maria Domenica Pacchini, che era presente all’accaduto con il consigliere Alessandro Santini, Alberto Pardini e altri due iscritti: “Alla conclusione dell’assemblea, mentre i rappresentanti della coalizione stavano andando via due giovani si sono introdotti all’interno della sede e hanno cominciato a indirizzare, senza alcuna ragione epiteti pesanti, sulle immagini e i simboli affissi alle pareti, che man mano indicavano. Invitati cortesemente a uscire, non volevano sentire ragioni, per cui è stato necessario chiamare le forze dell’ordine. Quando i due hanno realizzato che si trovavano in ambito “privato” e stava arrivando una volante, sono usciti, continuando però a provocare, fino all’arrivo della pattuglia che ha provveduto ad allontanarli e identificarli“.

“A nome di tutto il gruppo – conclude Pacchini – mi faccio portavoce dei ringraziamenti alla pattuglia della polizia di stato del commissariato di Viareggio che tempestivamente ha raggiunto la sede ed ha operato con estrema perizia e professionalità riportando alla calma la situazione. Ci riserviamo nei prossimi giorni di valutare la possibilità di sporgere querela nei confronti dei due disturbatori“.