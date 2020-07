Les Soirèes Musicales per le Serate In…Chiostro a Montecarlo

Continuano le Serate In…Chiostro 2020 con Les Soirèes Musicales di Gioacchino Rossini domenica (26 luglio).

Uno splendido concerto con le musiche di Rossini inframezzate da divertenti aneddoti legati al celebre musicista pesarese. Le Soirées musicales sono dodici canzoni per voce e pianoforte musicate da Gioachino Rossini tra il 1830 e il 1835 e pubblicate nel 1835.

Dopo il trionfo della sua ultima opera, il Guglielmo Tell, Rossini rinunciò a comporre per il teatro, ritirandosi nella sua casa di Parigi dove curò un esaurimento nervoso. Pur se gravato da questa malattia, egli non restò inattivo e compose diversi lavori di musica sacra e profana; tra questi ultimi si collocano le Soirées musicales. A presentarcele il celebre soprano Patrizia Cigna, accompagnata al pianoforte da Elisabetta Sepe. A Roberto Bencivenga spetteranno i divertenti aneddoti riguardanti il “personaggio” Rossini.

Lo spettacolo inizierà alle 21,30 e sarà ad ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo verrà fatto nell’ex chiesa della Misericordia.

Informazioni all’ufficio cultura del Comune di Montecarlo al numero 0583.229725. Email culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it