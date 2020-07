‘Volti del Novecento’, a palazzo delle Muse la mostra dell’artista Jacopo Allegrucci

I volti dei grandi personaggi del Novecento raccontati in una interpretazione artistica del maestro del Carnevale di Viareggio Jacopo Allegrucci. La mostra Volti del novecento si terrà nelle sale della Galleria d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani a Palazzo delle Muse, a Viareggio, da sabato (25 luglio) a domenica 16 agosto. Da Lady Diana al presidente Kennedy, da John Lennon a Michael Jackson, da Jonny Depp a Jovanotti, a Gianni Agnelli. Questi alcuni dei ritratti che Allegrucci ha elaborato, durante i mesi di lockdown, con la tecnica del collage. La carta di giornale, in questo caso, non viene modellata, come abitualmente si fa per realizzare le grandi opere del Carnevale, ma attraverso la tecnica del collage, diventa la materia per tratteggiare, con la profondità del bianco e nero, visi, sguardi, espressioni icone di un secolo.

“Un progetto artistico che abbiamo accolto con entusiasmo nelle sale della Gamc – commenta l’assessora alla cultura Sandra Mei –, nato in mesi difficili come quelli del Covid19. Un’esposizione che invito tutti a visitare, sia per la qualità delle opere esposte, che per l’interessante ricerca di tecnica e materiali. Una prova ulteriore, se ancora ce ne fosse bisogno, dell’arte e della creatività dei maestri del Carnevale”.

Più di venti i personaggi che Jacopo Allegrucci ha scelto di ritrarre. Tutti simboli di un Novecento che ha regalato alla storia straordinari pilastri mondiali nella musica, nel cinema, nell’imprenditoria, nella vita politica e nell’arte. Si ritrova così il sorriso senza tempo di una affascinante Marilyn Monroe, l’espressione comica di Ollio, lo sguardo profondo di Frida Kahlo, i volti di Pablo Picasso e Andy Warhol, lo sguardo del genio del cinema Alfred Hitchcock. L’allestimento è curato dall’architetto Paolo Riani. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Gamc, dal mercoledì al venerdì dalle 18 alle 23,30, il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 18 alle 23,30.