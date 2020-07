Devya Band, on line il nuovo album ‘When aliens call my name’

When aliens call my name è il nuovo album digitale interamente pubblicato dalla White Dolphin Records in distribuzione su tutte le piattaforme digitali.

Otto imperdibili tracce musicali create ad arte da Devya band alias Devis Simonetti. Rappresentano un viaggio attraverso lo spazio e gli incontri ravvicinati del terzo tipo. L’artista ha tratto inspirazione dalla città di Lucca, nota anche per la sua sacralità e mistero. Sound affascinante e coinvolgente, da non perdere.