Grande pubblico, ieri sera (25 luglio) per il Dap Festival – Danza in arte a Pietrasanta per il Benefit Gala.

Il palcoscenico all’aperto immerso fra i pini della Versiliana cari a D’Annunzio ha ospitato il contributo di tre importanti compagnie internazionali, chiamate a raccolta per esplodere tutta la loro appassionata gioia e insieme desiderio di solidarietà per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer.

Un’ora di spettacolo a ritmo calzante in cui la Compagnia Zappalà Danza (coreografie di Roberto Zappalà) ha portato in scena B duett, un estratto da Corpo a Corpo interpretato da Fernando Roldan Ferrer e Joel Walshan su musiche di Johannes Brahms. Il tema: la violenza che i corpi subiscono ed esprimono sin dall’inizio della vita, meditando attraverso le figure di Caino e Abele sul bene ed il male e sulle lotte dell’umanità.

La New Dance Drama ha presentato Ermione, in un assolo in cui Tamara Fragale ha volteggiato sul Notturno Opera 9 n°2 di Chopin, mentre la voce narrante di Roberto Herlitzka recitava D’Annunzio. La coreografia è stata creata da Adria Ferrali in periodo di lockdown ispirandosi al concetto che la danza come la vita e come la natura non si fermano, in quanto mezzo di espressione primordiale che dà la forza di superare qualsiasi ostacolo.

A chiusura la Michele Merola Dance Company con La metà dell’ombra. Quattro gli interpreti (Paolo Lauri, Dylan Di Nola, Lorenzo Fiorito, Giuseppe Villarosa) sulle note di Johann Sebastian Bach, Geert Hendrix, Senking in un viaggio ideale e leggero nella sacralità dell’essere umano.

Foto di Laura Casotti