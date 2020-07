Una settimana ricca di appuntamenti per la versione estiva del Lucca teatro festival Che cosa sono le nuvole? La sesta edizione, realizzata da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porta in scena quattro nuovi appuntamenti a ingresso gratuito per spettatori di tutte le età.

Domani (28 luglio) l’appuntamento con il divertimento è con Il rapimento del Principe Carlo con Teatro del Drago nel cortile del Centro culturale Agorà a Lucca, alle 21. Uno spettacolo di burattini, portato in scena con maestria. Il Festival prosegue mercoledì (29 luglio) con Il Carnevale degli animali con Terzo Studio, al chiostro di Santa Caterina del Real Collegio a Lucca, sempre alle 21. Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns, lo spettacolo è frutto della maestria e della sensibilità di Federico Pieri, artista poliedrico specializzato in magia comica e fantasismo. I quattordici brani musicali della composizione prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di figura, la prestidigitazione e la clownerie.

Giovedì (30 luglio) sarà la volta de Il Filo di Ada con Cristiana Traversa, al Camelieto di Sant’Andrea di Compito, alle 18. Uno spettacolo capace di coinvolgere direttamente i bambini nella narrazione. Un telaio per narrare, per tessere trame, sbrogliare il filo narrativo, dipanare le storie della memoria e dell’immaginazione, attingendo alle tradizioni popolari ed alle antiche usanze della nostra terra. Il filo di Ada trasporta sulle montagne della Garfagnana e conduce, attraverso lo sviluppo narrativo, ai tempi dei nostri nonni. Il quarto e ultimo spettacolo andrà in scena venerdì (31 luglio). Sarà la volta di Operativi! con gli Eccentrici Dadarò, in piazza Aldo Moro a Capannori, alle 21. Spettacolo vincitore del Concorso nazionale cantieri di strada 2014. Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta ma questa è una storia vera, senza tempo. Una storia di tre clown con il fucile. Tre clown in divisa con il fucile, forse tre clown-soldati reduci da tutte le guerre della storia. La prenotazione è sempre consigliata anche se non indispensabile all’indirizzo prenotazioni@luccateatrofestival.it. Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival e tutte le informazioni si trovano sul sito www.luccateatrofestival.it.