Piazza D’Azeglio, giostre gratuite per le famiglie del personale sanitario

Giostre gratuite per il personale sanitario e per le proprie famiglie. E’ questa l’iniziatica dei titolare delle attrazioni di piazza D’Azeglio pensata in collaborazione con l’amministrazione comunale viareggina.

L’appuntamento è per mercoledì sera (29 luglio) a partire dalle 21. Potranno accedere alle giostre gratuitamente tutti gli interessati, solo presentando il tesserino di riconoscimento. Un modo studiato dai concittadini per ringraziare del lavoro prezioso degli ultimi mesi.