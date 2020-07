Una piazza San Martino al massimo possibile della sua capienza, tenuto conto delle norme sul distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid-19, ha accolto ieri sera (26 luglio) il gran gala lirico pucciniano che il Comune di Lucca e il Teatro del Giglio (in collaborazione con la Fondazione Carlo Felice di Genova e la Fondazione Puccini, grazie al contributo della Banca del Monte di Lucca – Gruppo Carige) hanno pensato e voluto come primo passo del percorso di avvicinamento al centenario della morte del maestro che cadrà nel 2024.

Ospite acclamata dei più importanti teatri del mondo, fra i quali il Metropolitan Opera, la Royal Opera House, il Teatro alla Scala, la Bayerische Staatsoper, la Staatsoper di Berlino, la Staatsoper di Vienna e l’Opéra di Parigi, il soprano Sonya Yoncheva non ha deluso le aspettative, emozionando il numerosissimo pubblico presente – 550 i posti disponibili, polverizzati in pochi giorni dalla data di apertura delle vendite – interpretando con trasporto e impeccabile tecnica vocale arie da Le Villi, La bohème, Madama Butterfly e Manon Lescaut fino all’atteso bis, O mio babbino caro da Gianni Schicchi. Marco Ciaponi, barghigiano di origine, è stato un validissimo partner della signora Yoncheva, cantando con lei i più bei duetti tratti dalle opere del Maestro Puccini. L’abile bacchetta del Maestro Francesco Ivan Ciampa, cui è stata affidata la direzione musicale del concerto, ha impreziosito la serata con gli Intermezzi orchestrali da Madama Butterfly, Manon Lescaut e Suor Angelica alla guida dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Speaker della serata è stato Paolo Gavazzeni, che ha introdotto e contestualizzato i brani musicali in programma, intercalando la scaletta con suggestioni e citazioni letterarie.

Foto 2 di 2



La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, e realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze.