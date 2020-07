Pochi turisti in città senza Summer Festival, Pasquini: “Evento cruciale per Lucca”

In concomitanza con la fine del mese di luglio, vale a dire più o meno a metà dell’estate, il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini traccia un primo bilancio sull’andamento della stagione turistica per la città.

“Di solito – afferma Pasquini – questo è il momento dell’anno in cui si conclude il Summer Festival. Mai come quest’anno crediamo si sia compresa l’importanza che questa manifestazione riveste per Lucca, sia dal punto di vista economico che turistico promozionale. E mai come quest’anno crediamo sia stato compreso il valore di eventi unici e indimenticabili come il concerto del 2017 dei Rolling Stones, il punto più alto di una manifestazione che da oltre 20 anni porta in alto il nome di Lucca in tutto il mondo”.

“Leggiamo con piacere – prosegue il presidente di Confcommercio – che il Summer Festival ha già confermato e sta confermando nel 2021 molte delle date già previste quest’anno e poi annullate per l’emergenza sanitaria. Siamo certi che la prossima edizione del Summer sarà la più bella di tutte, perché la voglia di tornare alla normalità e di far festa, una volta conclusa del tutto l’emergenza, coinvolgerà tutti dagli artisti agli addetti ai lavori, fino ad arrivare al pubblico”.

“In questa estate così anomala e povera di turismo – insiste Pasquini – un doveroso e sentito ringraziamento va a coloro che si stanno adoperando per garantire comunque vita artistica e sociale alla città organizzando eventi giocoforza dalla capienza ridotta di pubblico, ma comunque capaci di attrarre molte persone. Ci riferiamo a manifestazione come ad esempio Lucca Classica Music Festival, i concerti pucciniani del Teatro del Giglio, Real Collegio Estate, il Festival della sintesi e altre ancora, che rappresentano in questo momento preziosi elementi di vitalità per Lucca”. “Tutto questo naturalmente – conclude il presidente di Confcommercio – in attesa dell’autunno, periodo in cui sono attesi altri eventi importantissimi come Lucca Film Festival e Europa Cinema e Lucca Comics & Games, con l’auspicio di cuore che anche loro possono tornare sin dal prossimo anno a proporre i format tradizionali che li hanno resi così celebri”.