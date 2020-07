Teatro di strada e musica, tre giorni di spettacolo nel parco Anfiteatro

Tre giorni di teatro di strada, circo e musica. E’ questa la rassegna organizzata dall’associazione Anfiteatro Fabio Chiesa nel parco Anfiteatro in piazza del Buonconsiglio a Viareggio.

Partirà domani sera (28 luglio) con lo spettacolo Gunteria street show della svizzera Gunter Ribier. Mercoledì (29 luglio) sarà la volta dell’antica arte del cantastorie con Storie da fiera, uno spettacolo musicale per tutta la famiglia con Felice Pantone e Celina. Giovedì (30 luglio) a chiudere la rassegna ci sarà il Duo Boom con Luci negli abissi, show o di circo teatro, tra equilibrismi, giochi di luci ed esplorazioni sottomarine. Il parco Anfiteatro è aperto dalle 20 con attività per grandi e piccoli mentre gli spettacoli andranno in scena alle 21,30. L’ingresso è gratuito e riservato ai soci Arci. L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Viareggio.