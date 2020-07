Vaccinazioni, ripartono quelle per adulti nella Piana di Lucca

Ripartono, su appuntamento, le vaccinazioni dedicate alle persone adulte nella Piana di Lucca. In questa prima fase il numero telefonico da contattare per prenotarsi nelle strutture è il 348 4855836 gestito direttamente dalle assistenti sanitarie dell’unità funzionale di igiene e sanità pubblica.

Tutte le sedute vaccinali devono svolgersi su prenotazione per la necessità di garantire le buone prassi anticovid. Infatti, pur essendo notevolmente migliorato il quadro epidemiologico, il virus continua a circolare e questo impone comunque l’adozione di misure di cautela e sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Pertanto negli accessi alle prestazioni ambulatoriali è indispensabile attuare specifiche misure cautelative e seguire le ormai note regole igienico sanitarie.

“Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, quest’anno sarà importante raggiungere una buona percentuale di adesioni alla campagna, della quale parleremo passato il periodo estivo – spiegano -. Sappiamo che in autunno la circolazione dei virus influenzali è massima e possono contemporaneamente circolare molti altri virus che provocano affezioni del tutto indistinguibili, dal punto di vista clinico, dall’influenza. La vaccinazione è fondamentale soprattutto per le categorie di popolazione a rischio quali gli anziani, i malati cronici e chi soffre di patologie cardiache e respiratorie. In questi casi il vaccino serve a evitare pericolose complicazioni, quali bronchiti, polmoniti e scompenso cardiaco“.