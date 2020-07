Alle malattie infettive del San Luca un ecografo portatile dalla Toscana Ondulati Spa

Un moderno ecografo portatile destinato alla struttura di malattie infettive dell’ospedale San Luca di Lucca. È stato donato da Toscana Ondulati Spa, che fa parte del gruppo multinazionale Ds Smith.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi ed il macchinario, già collaudato, è pronto ad essere utilizzato da parte del direttore delle malattie infettive Sauro Luchi e di tutti i suoi collaboratori. Si tratta di uno strumento molto utile perché può essere portato direttamente al letto del paziente. L’ecografo portatile è inoltre dotato di sonde per indagare lo stato di salute di vari organi ed apparati.

La donazione – come spiega l’amministratore delegato di Toscana Ondulati Spa Luciano Consani – è stata effettuata nell’ottica di supportare il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Lucca e di ringraziare il personale ospedaliero per quello che ha fatto e sta facendo per arginare la diffusione del Covid-19.

La direttrice sanitaria del San Luca Michela Maielli, anche a nome della direzione aziendale e di tutto il personale, ringrazia Toscana Ondulati per la sensibilità e la vicinanza, che confermano una volta di più il costante sostegno della comunità lucchese alle attività dell’ospedale. La dottoressa Maielli ribadisce anche il suo ringraziamento al personale per la professionalità e l’impegno dimostrati nella lotta al coronavirus.