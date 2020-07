Baccelli (M5S): “Viareggio ha bisogno di un piano di recupero architettonico e naturalistico”

“I progetti di opere faraoniche sembrano unire la coalizione del sindaco uscente e quella di centrodestra, in una città che invece ha estrema necessità di far rivivere il patrimonio comune esistente, abbandonato a sé stesso”. La pensa così Roberto Baccelli, candidato sindaco per il M5S Viareggio.

“Ci siamo d’un tratto accorti – dice – che un luogo simbolo della città come il laghetto dei cigni della pineta di ponente, privo di recinzioni adeguate e di sorveglianza (foss’anche una telecamera), è più che vulnerabile. Il sindaco uscente ha invitato i cittadini a “non credere” alle foto e ai filmati postati per denunciare la condizione di degrado del laghetto: occhio non vede, cuore non duole… Poi, però, non era tutto falso, se l’altro giorno un intervento minimo sul laghetto è stato fatto”.

“A forza di negare l’evidenza – dice Baccelli – magari un giorno o l’altro qualcuno ci dice pure che le strade della città non sono davvero piene di buche e che la città giardino non è mai stata in condizioni migliori. Il M5S Viareggio ritiene priorità politica, legata all’emergenza ambientale in corso, la manutenzione dei marciapiedi, delle aree verdi, degli impianti sportivi, delle piazze, della pineta e del Parco”.

“Viareggio ha bisogno di un piano di recupero – conclude – di un decoro sia architettonico che naturalistico, per valorizzare ciò che esiste ma che la politica miope non vuole vedere”.