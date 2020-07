Il Comune riapre progressivamente gli uffici: da ieri libero accesso all’Urp

Da ieri (27 luglio) anche l’Ufficio relazioni con il pubblico di via del Moro e lo sportello per le prestazioni sociali sono riaperti all’accesso libero dei cittadini.

Se infatti fino ad ora era necessario contattare telefonicamente l’ufficio che costituisce il primo ingresso dei cittadini che hanno necessità di relazionarsi con il Comune, da ieri si potrà tornare a recarsi in via del Moro, naturalmente seguendo le indicazioni specifiche anti-Covid19: rispetto delle distanze di sicurezza, uso della mascherina e igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali.

L’Urp non è il solo sportello che ha riaperto i battenti dopo il lockdown legato all’emergenza sanitaria. Progressivamente, a partire dall’inizio di giugno, gli uffici che hanno un rapporto diretto con gli utenti hanno riattivato il servizio di accoglienza. Dal 6 giugno ha infatti riaperto l’ufficio tributi, su appuntamento, dal lunedì al venerdì con orario 9-17.

Dal 8 giugno anche l’ufficio dell’edilizia privata ha ripreso gli appuntamenti in presenza (i tecnici e i cittadini interessati devono far pervenire la richiesta all’indirizzo mail suelucca@comune.lucca.it). La biblioteca Agorà ha iniziato il suo ‘percorso di riapertura’ dal 13 giugno: per accedere alla consultazione e prestito dei libri si consiglia di prenotare la visita che non potrà comunque durare più di mezz’ora, in modo da consentire a tutti l’accesso (agli scaffali infatti non possono accedere più di 20 persone contemporaneamente).

Per la sala studio invece gli utenti possono prenotare una postazione fino a un massimo di tre volte per settimana e le prenotazioni devono essere fatte dall’interessato stesso. Sempre all’Agorà hanno riaperto anche l’Informagiovani e l’Informadonna: tutti i servizi sono su appuntamento: per concordare l’orario e la tipologia di incontro mail a: informagiovani@comune.lucca.it, oppure informadonna@comune.lucca.it). Infine da lunedì (20 luglio) accesso libero anche all’ufficio protocollo del Comune, con le stesse modalità previste per l’Urp e con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

“Con l’Ufficio relazioni con il pubblico – spiega l’assessore con delega ai servizi al cittadino, Gabriele Bove – abbiamo completato un primo percorso di riapertura dei principali sportelli di front office del Comune. Ovviamente i cittadini devono collaborare, rispettando gli orari e i comportamenti semplici che è necessario tenere: distanziamento, utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani; né più né meno di quello che dobbiamo fare in ogni altro locale aperto al pubblico”.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di contatto con gli uffici del Comune, i cittadini possono consultare il sito www.comune.lucca.it.