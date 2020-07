Possono partire i lavori a Giglio e San Girolamo: gara aggiudicata a una ditta della provincia di Bologna

Possono iniziare i lavori di ristrutturazione al teatro del Giglio e a San Girolamo. Dopo l’annullamento in autotutela della prima gara, per motivi legati al malfunzionamento della piattaforma Start, sono state avviate e si sono concluse le procedure per l’aggiudicazione dei lavori.

Otto gli operatori invitati che hanno presentato una valida manifestazione di interesse sulla piattaforma Start. Di queste sono pervenute le offerte in modalità telematica di quattro operatori. Nella seduta pubblica dello scorso 13 luglio sono state aperte le offerte economiche ed è stata decisa l’aggiudicazione dei lavori alla Molpass Srl con sede legare a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

L’importo dei lavori aggiudicati è pari a 258mila euro. La ditta rispetto alla cifra indicata dal Comune ha offerto il maggior ribasso, pari al 25,61 per cento.