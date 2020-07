Superbonus 110%, in arrivo gli ultimi tasselli per dare il via agli interventi

La scorsa settimana, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida riepilogativa al SuperBonus 110% dove viene spiegato come ottenere la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 per gli interventi che riducono il rischio sismico o aumentano l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

L’Agenzia delle Entrate spiega anche come si possa ottenere lo sconto diretto in fattura da parte del fornitore e/o la cessione del credito al posto della detrazione fiscale sull’Irpef da riportare in rate costanti per i prossimi cinque anni. Uno strumento molto utile per ottenere un quadro complessivo dell’importante agevolazione varata dal Dl rilancio 34/2020 e ratificata in parlamento con la legge 77/2020. Ad onor del vero mancano ancora alcuni provvedimenti molto importanti, specie per l’attuazione operativa della legge: il decreto del Mise (attualmente in bozza) e un ‘ulteriore circolare della Agenzia delle entrate che spieghi, agli addetti ai lavori, le modalità operative per perfezionale la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

Ma il “grosso” del provvedimento è definito e chi fosse interessato può iniziare a muoversi dividendo per tappe il complesso meccanismo che circonda ogni ristrutturazione immobiliare. Possiamo infatti dividere le nostre azioni in diverse tappe, la prima delle quali è senz’altro una opera di “ricognizione” o meglio diagnosi dello stato dell’arte dell’immobile da ristrutturare.

È infatti fondamentale conoscere la consistenza dell’edificio e le sue caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali. Non solo, oltre una attenta analisi degli aspetti costruttivi, servirà anche una diagnosi delle questioni burocratiche. È importante, infatti, capire anche se vi sia conformità dal punto di vista urbanistico, edilizio e amministrativo. Una volta individuate le caratteristiche dell’edificio, si dovrà poi capire le lavorazioni necessarie per ottenere i miglioramenti energetici (miglioramento di due classi energetiche) o sismiche richieste dalla legge.

Risulta quindi evidente la necessità rivolgersi a professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri) che siano aggiornati sulla nuova procedura e soprattutto sulle tecniche necessarie per raggiungere in sicurezza ed efficacia l’obiettivo. Approfondendo la lettura della guida si comprende come sia necessario individuare un vero e proprio team di figure professionali. Come detto tutte le figure devono essere aggiornate e capaci per garantire un lavoro di eccellenza. Solo un buon coordinamento tecnico avrà l’effetto di restituire un progetto di qualità.

Il superbonus del 110% coinvolgerà anche altre figure, di solito estranee al mondo dell’edilizia. Nel caso in cui il contribuente deciderà di cedere il credito di imposta o chiederà lo sconto in fattura, sarà necessario il visto di conformità, che potrà essere rilasciato dai commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali e tributari; questi professionisti dovranno attestare che il contribuente abbia i requisiti di accesso al bonus fiscale, controllando anche la presenza di tutte le altre asseverazioni e certificazioni richieste.

Una organizzazione complessa senza considerare che manca il soggetto più importante: l’azienda o le aziende che effettueranno la ristrutturazione e magari che saranno disposte a emettere lo sconto in fattura. Una vera e propria squadra di soggetti con compiti diversi ma con finalità identiche: far ottenere al committente il massimo beneficio possibile fino al totale abbattimento dei costi.

