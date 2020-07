A Castelnuovo l’esperienza del virus nell’ultimo libro di Bovenzi

Quattro appuntamenti – di cui due in Valle del Serchio – per la casa editrice lucchese Maria Pacini Fazzi. Oggi (29 luglio) alle 18,30 le Stazioni di posta di Ruggero Larco saranno al centro dell’Aperitivo Mediceo condotto da Fabrizio Diolaiuti in programma nei giardini di Palazzo Mediceo a Seravezza. “Prendendo spunto dal bel libro faremo un viaggio nel tempo e lungo le strade storiche tra Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Lucchesia – dice Diolaiuti – con tanti aneddoti, tanta storia e tanto cibo: baccalà marinato, scarpaccia alla camaiorese, fritto di paranza, cacciucco, ma anche torte con gli erbi e la verdura”. Ad accompagnare il talk show, la musica di Dino Mancino.

Venerdì (31 luglio) alle 21 a Castelnuovo di Garfagnana sarà la volta del libro La strada del coraggio del cardiologo Francesco Maria Bovenzi. “L’affermarsi del contagio – si legge nella prefazione firmata dal sindaco di Lucca Tambellini – Bovenzi l’ha vissuta dall’interno, parte di quella straordinaria falange professionale e umana fatta di medici, infermieri, personale sanitario, volontari, che con grande forza d’animo, con sacrificio e reale esposizione al pericolo ha affrontato l’epidemia quando essa dilagava, arginandola, contenendola, fino ad avere oggi, tre mesi dopo la piena consapevolezza che il nostro Paese era sottoposto all’azione violenta del virus, condizioni che ci consentono una maggiore rassicurazione nel guardare ai giorni, ai mesi prossimi. Il racconto di Bovenzi è un incedere analitico serrato, che tocca, in un breve spazio, aspetti essenziali della nostra vita collettiva, ai quali l’epidemia ci ha prepotentemente ricondotti, scuotendoci dalla distrazione di un tempo frenetico, altamente centrato sulla individualità e sul perseguimento ossessivo della soddisfazione personale, che pareva dovesse durare all’infinito”.

Sempre venerdì (31 luglio) a Sarzana, nel cortile del seminario vescovile, sarà presentato il libro di Lucio Scopsi intitolato L’intrattenimento a Sarzana dai primordi all’avvento del cinema sonoro.

Infine sabato (1 agosto) Villa Fiori, a Bagni di Lucca, ospiterà alle 17,30 Marco Innocenti col suo Colleghi & carogne. Non un noir, né un giallo nel vero senso del termine. L’autore, da buon giornalista, scrive la realtà ma non fa una spietata e banale cronaca di giornale. Ricostruisce, indaga e sviscera nei minimi dettagli come il malaffare si insinui tra le mura domestiche, nei comportamenti di molti, nelle istituzioni pubbliche e di come il male d’Italia sia fra noi, fra la gente comune e i lavori di tutti i giorni. A colloquio con l’autore Virgilio Contrucci della associazione Vicaria Val di Lima. Interverrà l’assessore alla cultura del Comune di Bagni di Lucca Antonio Bianchi.