Clima e ambiente, Talea e Fridays for future donano 33 libri all’Agorà

Nuovi libri per l’Agorà. Questa mattina (29 luglio) l’associazione Talea e Fridays For Future Lucca hanno donato alla biblioteca civica di via delle Trombe una selezione di 33 libri su temi climatici e ambientali. Ad accoglierli, oltre al personale, gli assessori alla cultura e all’ambiente, Stefano Ragghianti e Francesco Raspini.

“Siamo fortemente convinti che diffondere cultura su temi, quali la crisi climatica e ambientale, sia fondamentale per far acquisire alla comunità la consapevolezza necessaria per essere sempre più sensibili al comportamento ecologico che è un prerequisito fondamentale per vivere entro i limiti ambientali e in uno scenario di sviluppo sostenibile”, hanno detto Giacomo Gregori e Silvia Dall’Aglio dell’associazione Talea.

I libri donati

“Ringraziamo le due associazioni per l’impegno che stanno dimostrando nella promozione e divulgazione delle tematiche ambientali – hanno dichiarato gli assessori Raspini e Ragghianti – l’associazione Talea in particolare curerà il progetto di messa a dimora di tremila nuovi alberi in aree comunali messe a disposizione per aumentare il patrimonio arboreo della città secondo gli impegni dell’Agenda 2030 volti a ridurre emissioni di Co2”. Da settembre in collaborazione con la biblioteca le due associazioni organizzeranno un gruppo di lettura su tematiche ambientali.