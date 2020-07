Contributi in conto affitto a Capannori, domande entro martedì

C’è tempo fino a martedì (4 agosto) alle 16,30 per partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2020.

I contributi in conto affitto sono suddivisi in 2 fasce: fascia A e fascia B. Sono collocati nella fascia A i cittadini il cui valore Ise risulti uguale o inferiore all’importo di 13.338,26 euro (importo di due pensioni minime Inos per l’anno 2020) e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14 per cento. Sono collocati nella fascia B i cittadini il cui valore Ise risulti compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime Inps, ammontante ad 13.338,26 euro e l’ importo di 28.770,41 euro per l’anno 2020, con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore Ise non inferiore al 24 per cento.

Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori ed essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo. Inoltre il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 25mila euro e il patrimonio complessivo non può superare il limite di 40mila euro. Tutti gli altri requisiti sono consultabili nel bando pubblicato sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione Servizi sociali – Sostegno all’abitare insieme al modello di domanda.

Le domande per partecipare al bando devono essere presentate secondo le seguenti modalità: per posta raccomandata all’indirizzo Comune di Capannori piazza Aldo Moro 1 specificando l’oggetto del bando – per posta certificata all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it; direttamente agli uffici comunali solo su appuntamento chiamando ai numeri 0583.428767 o 0583.428427

La domanda può essere scaricata dal sito del Comune o ritirata di fronte alla sala d’attesa dell’Urp (senza appuntamento). Per informazioni e aiuto alla compilazione è possibile telefonare ai numeri 0583 428767 o 0583 428427.