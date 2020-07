Lucchese, pronti i documenti per l’iscrizione. Quasi fatta per l’idoneità del Porta Elisa

Non è ancora ufficiale, ma praticamente è fatta. La Lucchese giocherà al Porta Elisa fin dalle prime gare del campionato di serie C.

La Lucchese 1905 oggi (29 luglio) nella sala stampa dello stadio ha annunciato l’ormai imminente certezza. I vertici hanno comunicato ufficialmente di aver presentato tutti i documenti necessari per l’iscrizione al campionato di serie C 2020/21, compresi quelli relativi all’idoneità dello stadio Porta Elisa

“Sono state settimane estenuanti ed intense – ha detto il direttore generale Mario Santoro – in cui abbiamo fortemente lottato per giocare nella nostra casa, lo stadio Porta Elisa”. Manca solo, quindi, l’ok ufficiale. Ma, per essere chiari, il presidente Bruno Russo afferma: “Senza lo stadio sarebbe come vanificare l’intero nostro progetto”.

Sono arrivate assicurazioni anche sulla fidejussione da parte della società che resta in attesa delle comunicazioni ufficiali di Lega e Covisoc con ottimismo e soddisfazione per il lavoro svolto e in attesa di fare quello che più piace, ovvero giocare a calcio per togliersi ulteriori soddisfazioni.

Le scadenze, d’altronde, sono imminenti. Ma la società è pronta a versare entro il 5 agosto 350mila euro più altri 105mila euro fra fidejussione e tasse. La società, diventata professionistica e quindi passata da Ssd a Srl, resta nell’attuale compagine con Bruno Russo presidente, Alessandro Vichi amministratore delegato. Fra i soci oltre a Mario Santoro e Daniele Deoma ci sono due new entry: quelle di Gabriele Baraldi e di Giovanni Mei.