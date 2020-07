Nelle sale del Lu.C.C.A. due concerti del Lucca Classica Music Festival

Si rinnova la collaborazione tra il Lu.cca – Lucca center of contemporary arte Lucca classica music Festival che quest’anno offre una formula ancora più ricca di contenuti. Il 2 e 30 agosto alle 17 le sale del museo lucchese non ospiteranno semplicemente due appuntamenti della kermesse musicale perché il pubblico potrà fare anche un’immersione nell’arte visiva.

I due concerti entreranno infatti a far parte di un racconto scenico che coinvolge la mostra in corso Storie del Novecento in Toscana. La narrazione dell’esposizione vedrà impegnato il direttore del Lu.C.C.A. Maurizio Vanni insieme a Maria Curto di Lucca Info&Guide in un dialogo costante con la musica proposta da Agostino Mattioni (2 agosto) con la sua viola e da Lucía Guerra (30 agosto) con la sua chitarra.

Il costo per l’ingresso alla mostra più il concerto è di 11 euro. I posti sono limitati (15 persone massimo) e vanno prenotati allo 0583.492180 o scrivendo a info@luccamuseum.com.

Il programma

2 agosto alle 17 – Agostino Mattioni, viola J. S. Bach, Suite per violoncello n° 3 in do magg. Bwv1009; H. W. Henze, Serenade per viola; I. Stravinskij, Elegie per viola sola

30 agosto alle 17 – Lucía Guerra, chitarra; L. Brouwer, An idea; M. M. Ponce, Preludio VIII; M. M. Ponce, Lagrima; F. Tárrega, Lágrima

Ingresso mostra 8 euro + concerto 3 euro

Per informazioni e prenotazioni: Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art Via della Fratta 36. Telefono 0583 492180 – www.luccamuseum.com – info@luccamuseum.com