Amici animali

Smarrita a Pietrasanta Giovanna, cane femmina appena adottata foto

È scappata da casa ieri in via Baccatoio: appello per ritrovarla









Appello per ritrovare Giovanna, cane femmina di circa 25 chili di colore marrone con striature più scure sul muso, sterilizzata e con microchip. Giovanna è scappata da casa ieri (28 luglio) da via Baccatoio a Pietrasanta. Era stata adottata da soli tre giorni, nella speranza di darle un futuro migliore di quello che aveva avuto fino ad oggi. Foto 2 di 2

È molto spaventata e purtroppo non conosce la zona. Chi l’avesse vista può contattare i numeri 340.7839646 o 328.7950782.