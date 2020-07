Stadio dei Pini, Santini (Lega): “Del Ghingaro non consegna documenti”.

“Il sindaco di Viareggio non consegna i documenti richiesti ufficialmente e nelle modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale in merito agli interventi per la riapertura dello stadio dei Pini Torquato Bresciani”.

Così in una lettera al prefetto di Lucca il consigliere della Lega Alessandro Santini, che prosegue: “È inaccettabile che il sindaco faccia quotidiana campagna elettorale annunciando e promettendo lavori, progetti, migliorie, inaugurazioni, lavori pubblici e accordi importanti con privati che faranno lavori al posto dell’amministrazione pubblica, ma venga meno ai suoi doveri di primo cittadino che deve garantire e agevolare il lavoro dei Consiglieri comunali, che invece vengono ostacolati in ogni modo, arrivando perfino a non consegnare in tempo i documenti, se non solo dopo innumerevoli ed estenuanti solleciti”.

Il sindaco, come scrive Santini, non avrebbe consegnato nemmeno “la documentazione inerente la progettazione della Terrazza della repubblica e i relativi affidamenti dei lavori”.

“Ora soprattutto, a due mesi dalle elezioni, le nostre richieste vengono pressoché disattese totalmente – conclude Santini – chiedo al prefetto di intervenire per garantire il normale e giusto svolgimento del nostro operato di vigilanza e controllo come consiglieri comunali di opposizione, quotidianamente sviliti da questo atteggiamento del sindaco e della giunta che non ci consentono un’adeguata rappresentazione e tutela dei nostri cittadini e dei nostri elettori”.