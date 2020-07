Vivere il Centro Storico: “Via dei Fossi non diventi luogo di movida”

“Valorizzazione dei via dei Fossi: la montagna ha partorito il topolino“. La pensa così il comitato Vivere il Centro Storico.

“Finalmente siamo arrivati al dunque – si legge in una nota – Ad eccezione del sindaco Tambellini tutti gli interventi, magari con accenti diversi, sostengono che i Fossi vanno valorizzati e che valorizzazione significa riempirli di barini, ristorantini e affini. Una richiesta promossa da un paio artisti e da un paio di ristoratori ha trovato sponda in gran parte dei consiglieri comunali, affinchè questa zona venga deturpata con la movida fino alle 3 di notte come già fatto con Corso Garibaldi, piazza San Michele e Portone dei Borghi”.

“Ridicola la richiesta – prosegue la nota – di ripristinare il lastricato alla Madonna dello Stellario: per quali motivo lì si dovrebbero aggiustare le pietre e da tutte le altri parti no. La pavimentazione in pietra è sconnessa per tutto il centro storico, le pietre vengono aggiustate con il cemento alterandole e deturpandole, tanto è vero che abbiamo ritenuto di dover denunciare la situazione richiedendo l’intervento della Soprintendenza. Perché le pietre dovrebbero essere aggiustate in via dei Fossi e non nelle altre vie del Centro Storico?”.

“Ricordiamo che il lastricato è in via di distruzione in tutto il centro storico – dice Vcs – a causa della cancellazione del progetto Cedme-Lucca Port operato dalla maggioranza, senza alcuna resistenza da parte della minoranza. Un progetto che avrebbe ridotto ai minimi termini la percorrenza sul selciato da parte di migliaia di camion tutti i giorni, naufragato con l’assenso o il mancato dissenso reale di tutti i consiglieri comunali dopo che sono stati spesi milioni di euro”.

“Queste cosiddette “valorizzazioni” andranno avanti fino a che i cittadini – dice Vivere il centro storico – oltre che ad arrabbiarsi per non poter dormire fino alle tre di notte a causa degli schiamazzi, non faranno causa al Comune come a Brescia ottenendo anche il risarcimento per il danno subito. Quello che ci rammarica veramente è che tutti i problemi che esistono nel centro storico appaiono saltuariamente sulla pagina Facebook di questo o quel consigliere, giusto per ottenere un po’ di visibilità, per poi essere accantonati subito dopo e lasciare spazio alla promozione di quella Luccaland, tanto criticata, ma sempre sponsorizzata per la ricerca di un voto in più”.