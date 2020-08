Circolo Lucca Jazz, il piano di Arrighini e la voce di Bergamini al Real Collegio

Una grande serata di jazz è in programma per questa sera (30 luglio) per il calendario di Real Collegio Estate. A fare da sfondo al concerto il bellissimo chiostro di Santa Caterina, tra trifore gotiche e affreschi recentemente restaurati, con ingresso da via della Cavallerizza (vicino alla basilica di San Frediano, in centro storico).

L’appuntamento è alle 21,15 con il pianista – uno dei più apprezzati anche oltreoceano – Riccardo Arrighini e con la cantante Sara Bergamini. Ad accompagnarli ci sarà il gruppo del Circolo Lucca Jazz, composto da Vittorio Barsotti alla batteria, Fabrizio Desideri al sax e Daniele Micheli al contrabbasso.

Arrighini è un grande interprete del linguaggio pianistico in assoluto e ha realizzato diversi progetti di connubio tra il jazz e la musica classica, trascinando, per esempio, Puccini in jazz e offrendo una rilettura tutta nuova ed inedita di arie che, così riproposte, hanno assunto colori del tutto originali.

Bergamini è cantautrice ed interprete che si è avvicinata al jazz grazie al movimento musicale di Barga, sua città di nascita. Ha frequentato il triennio accademico di canto jazz al conservatorio di Livorno e fa parte del Jubilum Jazz Chorus diretto dal maestro Piero Gaddi. Cresciuta ascoltando Chopin e Zucchero, influenzata da sonorità del blues e del jazz , il suo cantare è preciso ed armonicamente valido; si rifà anche agli anni Settanta e alla musica contemporanea che rilegge ed interpreta con uno stile tutto suo.

Desideri insegna al liceo musicale Passaglia di Lucca e ha suonato con i più grandi jazzisti italiani. Di grande capacità improvvisativa, interpreta con gusto e abilità tutti i brani standard del jazz americano e brasiliano. Socio del Circolo Lucca Jazz collabora per divulgare il jazz nel territorio tra i giovani.

Barsotti e Micheli, appassionati e musicisti del Circolo Lucca Jazz, accompagnano la ritmica con batteria e contrabbasso. L’ingresso è gratuito. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima per permettere lo svolgimento delle procedure anticontagio previste dalle normative vigenti.