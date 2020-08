Commercio, sabato via ai saldi: negozi del centro aperti la sera

Appuntamento da non perdere sabato (1 agosto) in centro storico, dove è in programma una serata di apertura straordinaria dei negozi promossa dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi.

La serata giunge a conclusione dei Giovedì di luglio dedicati allo shopping, che verranno adesso replicati anche per tutto il mese di agosto come spiega il presidente del Centro commerciale naturale Matteo Pomini: “Non ricordiamo a memoria – dice – una apertura coordinata dei negozi di sabato sera. Già questo rende particolarmente importante l’iniziativa. A questo si somma il concomitante avvio dei saldi, che certamente interessa un gran numero di persone. Crediamo che ci siano tutti gli ingredienti per vivere una serata interessante sotto tutti i punti di vista ed è per questo che invitiamo le persone a partecipare numerose”.

“I giovedì di luglio – aggiunge Pomini – hanno registrato una crescente adesione di pubblico per le vie della città. A livello di presenze, è lecito affermare che anche quest’anno l’iniziativa abbia riscosso un ottimo successo. Per questo abbiamo deciso di replicarla anche ad agosto, mese che vedrà l’apertura serale dei negozi anche nelle sere del 6, del 13, del 20 e del 27. Il nostro Ccn si sta impegnando molto in questo periodo per cercare di invogliare le persone a recarsi in città e anche a settembre sono in programma iniziative promozionali”.

“Per questo – conclude il presidente del Ccn – chiediamo la collaborazione di tutti, anche dei nostri colleghi, consapevoli della necessità in questa fase di lanciare anche dei segnali positivi alla città”.