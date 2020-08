‘Storie minime’ e Mina per gli ultimi due appuntamenti del Festival della Sintesi

Si avvicina la conclusione di questa bella edizione estiva del Festival della sintesi (www.dilloinsintesi.it) che nelle prime quattro serate ha superato abbondantemente le 300 presenze. Gli appuntamenti di domani e sabato saranno dedicati alle “brevità intelligenti” dei programmi di Rai3 e alla musica di Mina.

Domani (31 luglio) alle 21,15 nella serra dell’Orto Botanico una serata di grande televisione che prende spunto dalla trasmissione di Rai3 Storie minime. Un programma di prima serata, in onda tra i due pilastri Blob e Un posto al sole, che ha avuto un grande successo grazie alle tante piccole-grandi storie quotidiane che racconta. Storie brevi (cinque episodi in poco più di 20 minuti) di eventi che hanno segnato la vita di persone comuni e che piacciono per la loro capacità di emozionare, commuovere e divertire, ma anche perché il telespettatore si specchia e si riconosce in esse.

A parlare di questa e di altre esperienze di brevità in tv saranno Elena Picco, produttrice della trasmissione, Marco Fiorini, responsabile del Nucleo Rai3 di Milano, Giorgio Simonelli, docente universitario di storia della televisione e Nanni Delbecchi, critico televisivo de Il Fatto Quotidiano.

Sabato (1 agosto) invece sarà la volta di una serata musicale, dedicata alla grande Mina. Pensato per rendere omaggio ai suoi 80 anni (compiuti a marzo), l’appuntamento vedrà la partecipazione di Paolo Taggi e Francesco Riva, due noti autori televisivi che condivideranno con il pubblico alcuni video e molte curiosità sulla vita e sulla carriera della tigre di Cremona. Con loro anche la cantante Lara Leonardi a cui sono affidati gli intermezzi musicali.

Tutti gli eventi del Festival della sintesi sono a ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione. Per le serate di venerdì e sabato sono ancora disponibili biglietti sul sito Eventbrite.

