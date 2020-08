È iniziata Non abbiate paura. Missione nella città di Viareggio. Le vie e le piazze di Viareggio in questi giorni sono attraversate da tanti testimoni, da tanti missionari, con l’intento di presentare l’allegria e la speranza che vengono dal Vangelo. L’iniziativa, nata dalle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù che vivono e operano a Viareggio, è promossa dalle parrocchie cittadine e dall’arcidiocesi di Lucca.

Ieri (30 luglio), con l’aiuto di alcuni frati francescani, si sono formati dei missionari a cui l’arcivescovo Paolo Giulietti ha poi dato un mandato durante la messa delle 19 alla chiesa della Ss. Annunziata. Suor Alice spiega che la missione “nasce proprio dall’esigenza di ripartire dal Vangelo della strada, come luogo di incontro, per mettere insieme sinergie di testimonianze, di presenze e di collaborazione evangelica per costruire percorsi di avvicinamento, di prossimità e di speranza per tutte e tutti. L’idea è partita due anni fa nell’occasione della beatificazione della nostra fondatrice, Clelia Merloni, e poi si è ripetuta con successo anche lo scorso anno e così la riponiamo in questi giorni”.

Sia stasera, venerdì 31 luglio, che sabato 1 agosto, ci sarà una messa alle 19 nella chiesa della Ss. Annunziata, poi alle 21,30 in piazza Campioni (Passeggiata Viareggio) si terrà l’incontro Luce nella notte. Testimonianze. Infine, domenica 2 agosto alle ore 11 alla chiesa del Varignano ci sarà la messa conclusiva della Missione Viareggio presieduta da mons. Giulietti. Il fitto programma prevede di questi giorni dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 18,30 la presenza di missionari per le vie e le piazze di Viareggio. Inoltre, nella chiesa della Ss. Annunziata, dove è possibile sostare anche per una semplice preghiera, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 un prete è disponibile per le confessioni. Alcuni video sono disponibili sulla pagina fb della chiesa della Ss. Annunziata.