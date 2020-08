Viareggio, Del Ghingaro dà il via alla campagna dalla Cittadella del Carnevale

Una campagna elettoriale inusuale, che inizia nel caldo torrido di agosto, a causa del rinvio per l’emergenza coronavirus. Giorgio Del Ghingaro dà il via ufficialmente alla campagna elettorale per la rielezione a sindaco di Viareggio. L’appuntamento è per lunedì (3 agosto) alle 21, a Viareggio, alla Cittadella del Carnevale.

L’evento applica i protocolli anti contagio Covid19: l’ingresso è possibile fino a esaurimento posti.