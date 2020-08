Zappia (Lega): “Toringo, lo specchio stradale oscurato dalla vegetazione”

L’erba e la vegetazione coprono lo specchio in strada. E’ la denuncia che arriva dal consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, per via della chiesa a Toringo.

“Gli automobisti – segnala – percorrendo questa strada, si trovano in difficoltà senza visibilità e possono avvenire incidenti. Dov’è l’amministrazione? Perché non si discutono nei consigli comunali le nostre interpellanze e mozioni che sono quasi cento? Invece cosa fa la maggioranza presenta una mozione per discutere in consiglio comunale le descriminazioni razziali in America”.