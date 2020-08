Borgo, 400mila euro per opere pubbliche e servizi

Quattrocentomila euro per ripartire. Con opere pubbliche e servizi sul territorio. E’ l’investimento che intende mettere a disposizione il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Una cifra che, assicura, sarà resa disponibile dalla prossima variazione di bilancio.

“Non bisogna abbassare la guardia – premette Andreuccetti -, il Covid potrebbe tornare, ma allo stesso tempo non possiamo rinunciare alle nostre vite, per questo, con cautela e visione, dobbiamo programmare il nostro futuro. Negli ultimi due mesi, come amministrazione comunale, abbiamo pensato a come investire fondi per la ripartenza, per le opere pubbliche, per i servizi, in modo tale che la nostra terra possa avere una prospettiva migliore”.

“Una parte di questi interventi – annuncia – saranno oggetto di una variazione di bilancio nel prossimo consiglio comunale, previsto per mercoledì (5 agosto, ndr), a seguito del quale inizieremo un giro di incontri nelle piazze dei paesi per presentare i principali progetti che intendiamo portare avanti. Faremo incontri aperti, inclusivi, che sappiano coinvolgere tutti i cittadini per una ripresa armonica della nostra economia e della nostra socialità. Tra opere pubbliche, servizi e interventi per il bilancio dell’ente investiremo circa 400.000 euro. Non abbiamo la pretesa di risolvere tutto, ancor di più in questa fase è giusto rimanere umili e non fare il passo più lungo della gamba, ma certamente mettiamo in campo un bel pezzo di futuro”.