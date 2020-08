Casi di covid19, annullata la serata finale dell’Estate porcarese

Due cluster familiari in pochi giorni, gli organizzatori dell’Estate porcarese decidono in via del tutto precauzionale, di annullare la serata finale.

La decisione, sofferta, è stata presa in giornata: “Visti i recenti ultimi casi di positività al covid-19 nella nostra città – spiegano gli organizzatori -, in via del tutto precauzionale, è con grande rammarico che il Comune di Porcari e gli organizzatori della rassegna Estate Porcarese, comunicano che lo spettacolo La giostra di re Quercia previsto per le 21 di stasera in piazza Felice Orsi non sarà svolto come programmato”.

“Una decisione difficile – sottolineano -, visto anche che questo era l’appuntamento di chiusura della rassegna. Il buon senso ci dice però di non correre eventuali rischi in questo momento di grande incertezza, consapevoli comunque dei rigidi protocolli sanitari mantenuti all’ingresso e all’interno di tutta l’area di spettacolo durante questo mese di eventi”.