Mura di Barga, avanti i lavori di riqualificazione

Le Mura di Barga potranno presto tornare al loro antico splendore. Dopo il via libera del Comune al progetto esecutivo degli interventi, il cantiere affidato, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, alla ditta Lorenzini di Barga, procede speditamente ed è compiuto per oltre il 50% delle opere previste. In particolare è stato completato tutto il tratto di mura relativo al piazzale del Fosso e Porta Reale.

I lavori sono complessivamente da 600mila euro, stanziati nel pacchetto di 18 milioni di euro dal Cipe per diversi interventi di recupero delle antiche fortificazioni che presto potranno essere finalmente affidati e entrare nella fase operativa.