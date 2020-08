Medicina, letteratura e musica al Real Collegio estate

Medicina naturale, letteratura e una chicca di concerto per la prima settimana di agosto in compagnia della rassegna Real Collegio Estate.

Domani (4 agosto) alle 21,15 si parlerà di medicina naturale e antiche tradizioni rurali della Lucchesia con Marco Pardini – ospite consueto de I colori del Serchio su Noi Tv – e il fondatore del museo del castagno, Angelo Frati. A condurre il talk il giornalista Paolo Mandoli.

Mercoledì (5 agosto), sempre alle 21,15, sarà presentato nel chiostro di Santa Caterina il libro del professor Marco Rossi dal titolo Amore, eros e salute del cuore. Per l’occasione l’autore proporrà anche due monologhi su testi di Giorgio Gaber. La serata è organizzata dall’associazione ‘Il giusto della vita’ presieduta da Claudio Della Bartola.

Un altro libro, Vite sbeccate di Dianora Tinti, sarà al centro della serata di venerdì (7 agosto). A condurre la conversazione con l’autrice, affermata blogger grossetana, sarà il professor Franco Donatini.

Sabato (8 agosto) alle 21,15 spazio alla grande musica classica di Animando con tre preziose riduzioni per quartetto di brani per orchestra firmati Mozart e Beethoven. Nel chiostro di Santa Caterina si esibiranno Fabrizio Datteri (pianoforte), Filippo Rogai (flauto), Gloria Merani (violino) e Filippo Burchietti (violoncello).

Infine domenica (9 agosto) gli attori Andrea Buscemi e Martina Benedetti coinvolgeranno il pubblico nel recital Non si nostalgia ma desiderio, a cura di Claudio Della Bartola, su poesie e prose di Mario Luzi. Accompagnerà i due artisti la musica di Francesco Sgrò e Bouzmachova.

Si consiglia, per ogni appuntamento, di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli spettacoli all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.