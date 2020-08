Elezioni, il candidato Balatri di Viareggio a Sinistra incontra Cobas e Asia Usb

Si è svolto ieri (3 agosto) un incontro tra il candidato a sindaco di Viareggio a Sinistra, Roberto Balatri, e i sindacati di base Cobas e Asia Usb.

L’incontro ha visto affrontare numerosi temi come il precariato, i lavoratori stagionali, il lavoro nero e il lavoro grigio. È stata espressa preoccupazione per le tante piccole partite Iva, anch’esse in difficoltà dopo la crisi economica accentuata dal Covid 19 con molti lavoratori che aspettano ancora i soldi delle casse integrazioni.

“Attenzione anche all’emergenza abitativa – sottolinea Viareggio a Sinistra – Serve un prolungamento del blocco degli sfratti, una regolarizzazione delle case occupate sul modello De Magistris a Napoli e serve un reale piano casa che preveda un censimento degli immobili sfitti e della case Erp murate e non assegnate nonostante le tante richieste. Insomma su casa, lavoro e sociale servono risposte che le ultime giunte non hanno saputo dare”.