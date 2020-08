Azienda di Lucca assume impiegato amministrativo

Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro, filiale di Porcari, ricerca per importante e solida realtà manifatturiera lucchese un/a impiegato/a amministrativo. La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale e si occuperà, utilizzando il gestionale Sap, di:

• Documenti di trasporto

• Rda

• Fatture

• Archivio

• Inserimento presenze personale all’interno del comparto produttivo

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Diploma di ragioneria o laurea ad indirizzo economico

• Ottima conoscenza del gestionale SAP

• Indispensabile esperienza e completa autonomia nella mansione

Luogo di lavoro: Lucca. Si offre contratto in somministrazione tramite la nostra agenzia per sostituzione di maternità. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004