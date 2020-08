“Quando verrà sistemata la via dei Lazzaroni tra Tofori e Gragnano?”. A chiederselo è Fabio Sodini di Fratelli d’Italia Capannori.

“Dire che versa in condizioni disastrate – spiega – è in eufemismo: buche su quasi tutto il tratto e due cedimenti vistosi del manto stradale, che comportano una situazione di pericolosità della via sia per le auto che ancor più per i veicoli a due ruote. Sembra che l’amministrazione comunale avesse garantito che i lavori sarebbero stati fatti in primavera; poi è vero che c’è stato il lockdown, ma ormai siamo in estate piena e di lavori non si vede accenno”.

“Auspico non cadano nel dimenticatoio – conclude – in autunno e inverno con la strada in queste condizioni, oltre a pioggia e gelo, sarebbe davvero ancora più pericolosa. Mi auguro che lo slogan ‘strade sicure’ non sia fine a se stesso ma attuato,spero che l’amministrazione comunale si attivi quanto prima per togliere questa situazione di pericolo”.