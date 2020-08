Viareggio, 150mila euro per tre parchi gioco della città

Inaugurata questa mattina (5 agosto) l’altalena inclusiva installata nel parco giochi di via Zara. Un’iniziativa che è frutto della donazione del Rotary Club Viareggio Versilia con il contributo del Distretto Rotary 2071, che ha voluto cosi festeggiare i suoi 60 anni di vita, di attività ed iniziative a favore di tutto il territorio viareggino e versiliese.

L’installazione è stata facilitata dalla collaborazione con l’amministrazione comunale che si è impegnata nella costruzione di un vialetto di accesso all’altalena per favorire tutti i bambini e i loro genitori.

Conclusi anche i lavori promossi dall’amministrazione comunale per la ristrutturazione di tre parchi della città: il parco del Laghetto dei Cigni, sempre in Pineta, il parco Jenco in Darsena e Il Camuciolo a Torre del Lago, vedono adesso verde potato e giochi nuovi e inclusivi. Un investimento pari a 150mila euro che permette di avere parchi belli, puliti e soprattutto garantisce alle famiglie di incontrarsi e ai bimbi di giocare in sicurezza.