Viareggio, venerdì la presentazione della lista del Pd

Sarà presentata venerdì (7 agosto) alle 11,30, al giardino della Torre Matilde, la lista dei 24 candidati del Partito Democratico per il consiglio comunale di Viareggio a sostegno di Giorgio Del Ghingaro. Ad annunciarlo è il commissario Alessandro Franchi.

“In queste settimane abbiamo lavorato intensamente e avviato un proficuo dialogo con la città che ci ha portato ad incontrare categorie economiche e sociali, il mondo dei professionisti, del volontariato e dell’associazionismo, riscontrando un grande interesse ed entusiasmo per il percorso intrapreso finora, caratterizzato da un forte rinnovamento e nuove energie che si aggiungeranno a quelle già presenti nel Partito Democratico viareggino – spiega Alessandro Franchi, commissario del Pd di Viareggio – Porteremo avanti questa nuova campagna di ascolto anche nelle prossime settimane, intensificandola dopo la presentazione ufficiale della lista, attraverso il contributo di tutti i nostri 24 candidati e candidate”.

“Nuove idee e progetti innovativi per la città – dice ancora – sono ciò che il Partito Democratico vuole mettere al centro di questa breve e intensa campagna elettorale. Siamo consapevoli e ambiziosi: sappiamo che il contribuito che la nostra comunità politica, democratica e progressista offre a Viareggio e a tutto il centrosinistra deve avere una visione all’altezza della bellezza di Viareggio e Torre de Lago, del loro futuro, dei loro cittadini. Immaginiamo per questo una città ancora più verde, adatta ai bambini e alle bambine, eccellente nei servizi rivolti sia alle fasce più deboli che alle famiglie, dinamica e reattiva per le imprese, con meno burocrazia ma con più efficienza e rapidità, ancor più bella, pulita e sicura per chi la vive ogni giorno e per chi decide di venirla a conoscere”.

“Viareggio è una grande città – conclude – proiettata verso il futuro, ha ulteriori possibilità di crescita e centralità nel panorama toscano, italiano ed europeo e il Partito Democratico, insieme al candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro, sarà all’altezza delle sfide che questo vivace territorio ogni giorno ci invita a cogliere”.